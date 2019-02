LIVE TMW - È il giorno di Ajax-Real Madrid: formazioni ufficiali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Segui il live della partita Ajax-Real Madrid, CLICCA QUI!

20.14 - Le formazioni ufficiali

Ajax 4-3-3 - Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek; Schone; Ziyech, Tadic, Neres.

Real Madrid 4-3-3 - Courtois; Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilón; Kroos, Casemiro, Modrid; Bale, Benzema, Vinicius.

17.49 - Benzema pronto per la sfida

"Un'altra grande notte europea. Ancora una volta scende in campo il nostro Real". Così Karim Benzema suol suo profilo Twitter in vista della sfida di questa sera fra Ajax e Real Madrid.

16.50 - Ajax una delle imbattute nella fase a gironi

L'Ajax è stata una delle cinque squadre capaci di rimanere imbattute nella fase a gironi di questa Champions, insieme a Barcellona, Bayern Monaco, Lione e Porto.

16.09 - Florentino Perez ha raggiunto la squadra

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha raggiunto la squadra ad Amsterdam, dove questa sera andrà in scena la sfida con l'Ajax. Il presidente ha salutato la squadra e lo staff tecnico ed ha fatto loro i migliori auguri per la gara con l'Ajax.

15.23 - Ajax arrivato allo stadio

Con largo anticipo l'Ajax è già arrivato all'Amsterdam Arena, dove stasera alle 21.00 i Lancieri affronteranno il Real Madrid.

14.43 - Il primo incrocio risale al 1967, finì 1-1

La prima partita in questa competizione tra Lancieri e Blancos risale alla stagione 1967/68 - ricorda eurochampions.it - e in quella occasione le due squadre si trovarono di fronte durante i sedicesimi di finale. L'incontro di andata si tenne il 20 settembre 1967 allo Stadio Olimpico di Amsterdam e si concluse con un pareggio per 1 a 1. Grande protagonista e mattatore di quella serata fu un giovane Johan Cruijff, allora appena ventenne, ma in cui si poteva già intravedere il carisma del grande campione, sotto la sapiente guida del maestro del “calcio totale”, Rinus Michels. Il punto del pareggio per il Real fu siglato dal libero José Pirri. Una partita complicata per gli ospiti anche per l'assenza dell'altro grande giocatore tanto atteso, il veterano Francisco Gento, già vincitore di sei Coppe dei Campioni, un record tutt'oggi ineguagliato. Lo spagnolo, nonostante i suoi 34 anni, era il pericolo numero uno sulla cui testa i difensori avversari riponevano una taglia come se fosse un ricercato; e anche quando riuscivano a rinchiuderlo dentro una gabbia, lui a suon di dribbling ubriacanti si liberava elegantemente puntando verso la porta.

14.27 - Petardi e schiamazzi: arrestati 4 tifosi olandesi

La notte dei giocatori del Real Madrid ad Amsterdam è stata poco serena. Alcuni tifosi dell’Ajax, avversario stasera degli spagnoli, hanno infatti disturbato il sonno degli avversari lanciando, verso le due del mattino, diversi petardi nei pressi dell’hotel dove alloggiavano i Blancos. Lo riferisce De Telegraaf spiegando che due ore dopo la polizia olandese aveva individuato e arrestato quattro ultras dell’Ajax rei di aver disturbato il sonno degli avversari.

14.09 - Sfida in chiaro su Rai1

Ajax-Real Madrid sarà anche in chiaro. L'andata degli ottavi di finale, coi lancieri che sfideranno le merengues, sarà trasmessa sull'ammiraglia Rai: la gara viene trasmessa anche su Sky, al pari dell'altro confronto tra Borussia Dortmund e Tottenham.

13.50 - Stasera 17 Champions in campo

Sfida da leggenda stasera, con ben diciassette Champions League che si sfideranno. Da una parte le 13 del Real Madrid, dall'altra le 4 vinte dall'Ajax: per i lancieri una sfida complicata, è ovvio, ma anche l'occasione di aggiungere un ulteriore successo di prestigio alla propria storia.

13.22 - La UEFA si interroga

L'account Twitter del massimo organismo continentale si chiede se il Real Madrid è ancora la miglior squadra d'Europa.



⚪⚪ I campioni d'Europa in carica del #RealMadrid tornano in campo stasera 💪 Sono loro i favoriti per la conquista della #UCL❓ pic.twitter.com/TMK4PT8Gal — La UEFA (@UEFAcom_it) 13 febbraio 2019

12.25 - Storico Sergio Ramos, tocca quota 600

Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, raggiungerà con la gara di stasera all'Amsterdam Arena le 600 presenze con la maglia dei Galacticos. Arrivato il 31 agosto del 2005, ha vinto 4 Champions, 4 Liga, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 3 Supercoppe di Spagna, 2 Coppa del Rey. È settimo per presenze dietro Hierro e Gento (a quota 601, verranno superati presto), poi Santillana, Sanchis, Casillas e Raul (741, recordman). Sta a tre trofei dal leader Gento.

11.145 - Per Edwin van der Sar il Real è il miglior club d'Europa

L'ex portiere della Juventus, ora vicepresidente dell'Ajax, Edwin van der Sar, ha parlato ai microfoni de El Pais prima della sfida di stasera contro il Real Madrid. "Il migliore club in Europa, in questa decade, è il Real Madrid. È una macchina da vittorie, Ronaldo lo ha rappresentato perfettamente. Però il Barcellona ha più incanto, Messi è più amato. L'Ajax ha qualcosa di questo. De Jong e De Ligt? Ho detto loro, fate un buon anno con noi, vincete un trofeo e andatevene come leggende dell'Ajax. De Jong è un talento tremendo, il calcio sembra facile quando tocca il pallone e ha solo 21 anni".

11.15 - Le probabili formazioni

AJAX (4-3-3) Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek, Schöne; Ziyech, Dolberg, Tadić. Allenatore: ten Hag.

REAL MADRID (4-3-3) Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Modrić, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinícius. Allenatore: Solari.

10.50 - Notte agitata per il Real Madrid

Alcuni tifosi dell'Ajax hanno attentato al sonno dei calciatori del Real. I supporter olandesi, dalle 2.30 alle 4 di notte, hanno acceso petardi e fuochi artificiali all'estero dell'Hotel Okura. I lavoratori del complesso residenziale hanno subito chiamato la polizia che, però, tardo un'ora e mezza per raggiungere la zona. Quattro i fermati.



Ajax fans setting off fireworks at Real Madrid's team hotel in Amsterdam at 3am this morning#AJARMA pic.twitter.com/Uy7UyawMPi — Football Away Days (@footyawayday) 13 febbraio 2019

10.30 - Stasera Real Madrid-Ajax

Questa sera torna in campo la Champions League. Ajax e Real Madrid si sfideranno alla Johann Cruyff Arena. Da una parte i lancieri, con De Jong - prossimo blaugrana - e De Ligt nel mirino, dall'altra i detentori del titolo con Vinicius in rampa di lancio. Su TMW potrai seguire in presa diretta tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le ultime di formazione sulla sfida.