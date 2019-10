LIVE TMW - Grecia, Stafylidis: "L'Italia non ci sottovaluterà, daremo tutto"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Giornata di vigilia anche per la Grecia, che domani all'Olimpico vorrà ben figurare contro l'Italia. Insieme al ct, in sala stampa c'è anche il difensore Konstantinos Stafylidis. Segui il live della conferenza su TuttoMercatoweb.com!

Ore 18.13 - Inizia la conferenza stampa

Pensi che l'Italia possa sottovalutare la Grecia?

"Non so cosa pensino i giocatori italiani dopo i nostri brutti risultati. Ma la loro esperienza li porterà a valutare bene la partita di domani".

Si sentiranno le assenze di giocatori esperti come Manolas e Sokratis?

"Le assenze sono importanti, il nostro allenatore ha fatto delle scelte. Penso che i giocatori che saranno al posto loro faranno bene e non faranno sentire le mancanze".

Dopo le delusioni delle ultime partite, che messaggio volete mandare?

"Capisco lo stato emotivo della nostra gente, ma mi sento di dire che domani cercheremo di fare il meglio. Vogliamo riportare i nostri tifosi allo stadio. Penso che ce la faremo".

Com'è il clima nello spogliatoio?

"Dovremo fare il meglio e il massimo, abbiamo lo stemma della Grecia da portare in alto. Vogliamo dare tutto per portare a casa un risultato contro una grande nazionale".

La classifica dice tante cose, le ultime prestazioni molto di più...

"Dobbiamo fare una grande prestazione per noi stessi, non ci interessa fare i guasta feste all'Italia. Dovremo fare una buona prova per noi stessi".

Ore 18.22 - Finisce la conferenza stampa