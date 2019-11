LIVE TMW - QUAL. EURO 2020 ore 20.45 - Finali: Croazia ok, pari dell'Olanda

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

22.46 - Vediamo ora quali sono le classifiche aggiornate e le squadre già qualificate:

Gruppo C: Germania 18 (qualificata) (*), Olanda 16 (*), Irlanda del Nord 13 (*), Bielorussia 4, Estonia 1 (*).

Gruppo E: Croazia 17 (qualificata), Ungheria 12 (*), Galles 11 (*), Slovacchia 10 (*), Azerbaigian 1 (*).

Gruppo G: Polonia 22 (qualificata), Austria 19 (qualificata), Slovenia 14, Macedonia del Nord 11, Israele 11, Lettonia 0.

22.40 - Si sono chiuse tutte le gare delle ore 20.45. Ecco i risultati:

Austria - Macedonia del Nord 2-1 (G)

Croazia - Slovacchia 3-1 (E)

Germania - Bielorussia 4-0 (C)

Irlanda del Nord-Olanda 0-0 (C)

Israele - Polonia 1-2 (G)

AUSTRIA - MACEDONIA DEL NORD 2-1 (gruppo G)

20.45 - SI PARTE!

7' - ALABA!!! AUSTRIA IN VANTAGGIO!!! Assist di Lainer, la compagine di Foda è subito avanti!!!

23' - Occasione per l'Austria con Arnautovic, ma il numero 7 non inquadra lo specchio della porta.

40' - Gli austriaci gestiscono il vantaggio, ma bisogna trovare subito il gol del 2-0.

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.47 - SI RIPARTE!

48' - LAINER!!! L'AUSTRIA RADDOPPIA!!! Serie di rimpalli in area, l'autore dell'assist arriva e anticipa tutti!!!

62' - La Macedonia effettua tutti e tre i cambi: Pandev rimane in panchina.

76' - I padroni di casa stanno gestendo il doppio vantaggio. Con questo successo gli austriaci strappano il pass per Euro 2020.

79' - Esce dal campo un altro giocatore "italiano", Lazaro lascia il posto a Trimmel.

90' - Assegnati 3' di recupero.

93' -GOL!!! GOL!!! GOL!!! Stojanovski accorcia le distanze, ma ormai manca pochissimo al termine del match!!!

22.35 - FINISCE IL MATCH!!! Successo fondamentale per l'Austria che si piazza a quota 19 punti, ora sarà decisivo il match con la Lettonia per il primo posto.

CROAZIA - SLOVACCHIA 3-1 (gruppo E)

20.45 - SI PARTE!

14' - Poche emozioni fino a questo momento, entrambe le squadre non alzano il ritmo.

21' - Caleta-Car, sugli sviluppi di un corner, prova a coordinarsi di testa. Dubravka blocca senza problemi.

26' - VLASIC! OCCASIONE CROAZIA! Gran colpo di testa, ma Dubravka respinge in corner!

32' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! SLOVACCHIA IN VANTAGGIO!!! Bozenik si inserisce in area e ribadisce in rete un cross di Lobotka!!!

45' - BOZENIK! ALTRA OCCASIONE PER GLI OSPITI! Pallone superbo di Hamsik, il numero 9 sfiora il 2-0!

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.47 - SI RIPARTE!

53' - PETKOVIC! TRAVERSA DEI PADRONI DI CASA! L'attaccante si coordina di testa, ma non trova la rete!

54' - Esce dal campo Rebis, al suo posto Brekalo.

56' - VLASIC!!! LA CROAZIA TROVA IL GOL DEL PARI!!! Diagonale rasoterra vincente!!!

60' - PETKOVIC!!! PADRONI DI CASA CHE PASSANO IN VANTAGGIO!!! Angolo di Modric, il numero 20 croato si coordina e di testa segna la rete del sorpasso!!!

66' - ATTENZIONE!!! Mak trattiene e riceve il secondo giallo, Slovacchia che rimane in dieci uomini!!!

74' - GRAN GOL DI PERISIC!!! Cross in area, il numero 4 si getta e calcia al volo, trovando il 3-1!!!

90' - Assegnati 3' di recupero.

22.35 - FINISCE IL MATCH!!! I vice campioni del mondo strappano un pass per Euro 2020, Ungheria, Galles e Slovacchia si giocheranno il passaggio del turno nella prossima giornata.

GERMANIA - BIELORUSSIA 4-0 (gruppo C)

20.47 - SI PARTE!

15' - La Germania prova ad alzare i ritmi, ma in questo momento la Bielorussia sta gestendo molto bene il possesso.

27' - La squadra di Low prova in qualche modo a scardinare la difesa ospite, ma non ci sono spazi.

42' - GINTER!!! LA GERMANIA PASSA IN VANTAGGIO!!! Giocata di Gnabry sulla corsia di destra, Ginter si inserisce e di tacco trova il gol dell'1-0!!!

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.48 - SI RIPARTE!

49' - GORETZKA!!! LA GERMANIA RADDOPPIA!!! Da dentro l'area di rigore il centrocampista tedesco non sbaglia!!!

55' - KROOS!!! LA GERMANIA CALA IL TRIS!!! Assist di Ginter, piattone imparabile sul secondo palo di Kroos!!!

67' - I padroni di casa gestiscono il vantaggio, con il pareggio dell'Olanda i tedeschi potrebbero qualificarsi come prima nel girone C.

75' - Arriva il primo giallo del match, ammonito Koch.

77' - ATTENZIONE!!! Rigore sbagliato da Stasevich, si rimane sul 3-0.

83' - LA GERMANIA CALA IL POKER CON KROOS!!! Kimmich appoggia, Kroos si gira in un fazzoletto e beffa per la quarta volta Gutor!!!

90' - Assegnati 3' di recupero.

22.36 - FINISCE IL MATCH!!! Successo importante per i tedeschi che salgono a quota 18 punti, manca poco per ipotecare il primato. Nulla da fare per i bielorussi, ormai fuori dai giochi.

IRLANDA DEL NORD - OLANDA 0-0 (gruppo C)

20.45 - SI PARTE!

17' - Poche opportunità per entrambe le squadre, che non riescono a trovare spazi in fase offensiva.

26' - Buon approccio da parte della compagine nordirlandese, che gestisce molto bene il possesso del pallone.

29' - Babel ci prova dal limite, ma il suo pallone termina sul fondo.

32' - ATTENZIONE!!! Davis sbaglia il calcio di rigore che avrebbe portato in vantaggio i padroni di casa!

35' - De Roon esce dal campo, al suo posto Propper.

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.47 - SI RIPARTE!

61' - L'Olanda ci prova, ma al momento i padroni di casa non stanno concedendo nulla.

65' - Propper prova la conclusione verso a porta, ma non trova lo specchio.

68' - Ci prova anche De Ligt, ma oggi gli orange non riescono a sbloccare la sfida.

78' - Sbaglia anche Frenkie de Jong, l'Olanda si sta complicando la vita.

90' - Assegnati 3' di recupero.

22.35 - FINISCE IL MATCH!!! Gli orange si complicano la vita, ora saranno costretti a vincere contro l'Estonia per sperare nel primato. Tutto ancora aperto per l'Irlanda del Nord, anche se serve un mezzo miracolo nei playoff.

ISRAELE - POLONIA 1-2 (gruppo G)

20.45 - SI PARTE!

4' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! POLONIA SUBITO AVANTI!!! Krychowiak sblocca la sfida!!!

22' - Gli ospiti provano a chiudere subito la questione qualificazione, ma Israele non concede nulla.

28' - Errore di Taha in disimpegno, il direttore di gara valuta il retropassaggio e assegna una punizione a due in area.

29' - Zielinski calcia, ma il pallone viene deviato sul fondo. Calcio d'angolo in favore degli ospiti.

21.33 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

21.48 - SI RIPARTE!

54' - PIATEK!!! LA POLONIA RADDOPPIA!!! L'attaccante del Milan, sugli sviluppi di un corner, trova il gol da due passi!!!

63' - In campo anche Lewandowski, esce Szymanski.

70' - Secondo cambio in casa Polonia: esce Piatek, al suo posto Kich.

88' - DABBUR RIAPRE IL MATCH!!! L'attaccante israeliano si tuffa su un rimpallo e beffa Szczesny!!!

90' - Assegnati 3' di recupero.

22.39 - FINISCE IL MATCH!!! Polacchi in prima posizione, ci sarà la sfida con l'Austria per il primato nel gruppo G. Israele a quota 11, ormai si chiudono le speranze di andare ad Euro 2020 tramite le qualificazioni canoniche.

20.40 - Le squadre sono in campo. Tra poco gli inni, poi si comincia!

20.25 - L'Olanda, impegnata nella sfida contro l'Irlanda del Nord, schiera De Ligt e De Roon. Strootman partirà dalla panchina. Quattro "italiani" in campo anche con la Polonia: dal 1' partiranno Szczesny, Reca, Zielinski e Piatek.

20.20 - Tante conoscenze del calcio italiano nel match tra Croazia e Slovacchia. Per i padroni di casa Perisic, Brozovic e Rebic, mentre gli ospiti schierano Skriniar, Kucka, Hamsik e Vavro.

20.10 - È il momento decisivo per chi vuole esserci ad Euro 2020. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta gol testuale delle gare delle ore 20.45, valevoli per la qualificazione al prossimo campionato europeo.