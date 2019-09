LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Faremo dei cambi. In Europa con ambizione"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

Fonte: Dall'inviato a Trigoria

13.10 - Dopo la rifinitura di questa mattina a Trigoria è il momento delle conferenze stampa. La Roma domani affronta l'Istanbul Basaksehir nel match di esordio in Europa League. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in casa contro il Sassuolo per 4-2, ma Fonseca starebbe pensando a del turn over in vista della gara con i turchi. Di seguito il live testuale di TMW:

Cosa rappresenta l'Europa League?

"E' una competizione importante, abbiamo l'obiettivo di superare il girone. Vogliamo andare il più lontano possibile e partecipiamo con ambizione".

Pensa a un turn over massiccio?

"Ovviamente comprenderete che la prossima partita sarà dopo un paio di giorni. Dobbiamo rispettare i tempi di recupero dei calciatori. Sto pensando di apportare dei cambiamenti, ma con la consapevolezza che siano soluzioni valide".

Su Pastore

"Dobbiamo comprendere il suo recente passato. Sta tornando ora nella sua condizione migliore. E' un giocatore tecnicamente speciale e di qualità. Può esserci utile e la speranza è che possa aiutarci. Dal primo giorno che sono arrivato è stato un professionista esemplare. Conto su di lui ma bisogna capire le circostanze".

Dopo un'ora la Roma sembra stanca e non riesce ad applicare il suo gioco, come mai?

"Ritengo che la squadra stia bene fisicamente. Sono state partite diverse. Con il Genoa abbiamo finito in crescendo. Nell'ultima partita la situazione è stata un po' diversa, ma è attribuibile al fatto che molti giocatori arrivavano dalle Nazionali. Nel complesso la squadra risponde bene".

Il ruolo di Pellegrini è quello da numero dieci?

"Mi sto concentrando sulla prossima partita. Pellegrini ha giocato bene da trequartista, ma può fare anche altri ruoli. Lo stesso vale per Zaniolo. La mia concentrazione è solo su domani. Avere giocatore duttili in rosa è positivo".

Su Kalinic

"Posso dire che non è ancora al top. Non ha i 90 minuti nelle gambe, sta migliorando ma è difficile che giochi un'intera partita"

Sul turn over dei portieri in coppa

"Non vorrei rivelare molto. Domani vedrete chi giocherà".

A che punto è Kluivert nel capire il suo gioco?

"E' evidente che in questo modo di giocare le caratteristiche di Kluivert possono essere importanti. Con il Sassuolo ha fatto bene. Sicuramente la sua velocità può essere un'arma importante".

Che idea ha del Basaksehir?

"Devo confessare che non ho ricordi particolari di Under nella sfida tra lo Shakhtar e la Roma. Su una cosa non ci sono dubbi. La formazione turca ha molti giocatori esperti. Negli ultimi anni ha sempre lottato per il titolo, lo scorso anno è mancato per due punti. E' una squadra che merita la nostra attenzione"

