LIVE TMW - Zurigo, Schönbächler: "Napoli ha qualità, vogliamo fare bene"

Fonte: Dall'inviato al Letzigrund Stadion di Zurigo

Amici di Tuttomercatoweb.com, buon pomeriggio. La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Marco Schönbächler, calciatore dello Zurigo che alle 16 - dalla sala stampa del Letzigrund Stadion - presenterà la sfida di Europa League contro il Napoli.

Che gara ti aspetti per domani? "Il Napoli è una grande squadra, l'abbiamo seguita anche in Champions. Ha ottenuto grandi risultati ma purtroppo non è riuscita a passare il turno, domani vorremo disputare una grande gara di fronte il nostro pubblico".

Il ruolo di outsider sembra andare bene allo Zurigo. Questa gara arriva un anno in anticipo per una squadra giovane come la vostra? "Abbiamo sempre giocato bene quando siamo stati outsider, abbiamo un grande spirito di squadra. Lo abbiamo dimostrato anche in Europa League, contro il Leverkusen. Vogliamo fare sempre bene. La gara non arriva in anticipo, se siamo qui è perché meritiamo di giocare contro il Napoli".

Vi sentite in grado di sovvertire il pronostico? "Domani tutta la Svizzera ci guarderà, speriamo di poter avere anche il sostegno di tutti. In Svizzera si lavora bene con i giovani, una doppia sfida del genere è una occasione anche per i giovani. E' un palcoscenico diverso, ma tutti vogliono vendere la propria pelle a caro prezzo".

Che importanza ha avere lo stadio tutto esaurito per domani? "Per noi calciatori è fantastico, soprattutto perché il nostro stadio non è sempre pieno. Spero che ci siano molti tifosi dello Zurigo, in numero più alto dei napoletani. Possiamo fare benissimo col pubblico dalla nostra parte, grazie al sostegno dei tifosi".

16.25 - Terminata la conferenza stampa.