Liverpool, Alisson: "Neuer un punto di riferimento, io devo lavorare"

Il portiere brasiliano Alisson ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions tra Bayern Monaco e Liverpool: "Non posso paragonarmi a Neuer, è uno dei migliori portieri degli ultimi 10 anni, forse il più forte. Ha vinto tutto, io sono solo agli inizi. È un punto di riferimento per me. Io devo lavorare sodo ogni giorno, faccio parte di un club che ha grandi ambizioni. Devo dare sempre il 100% per diventare il migliore del mondo. Lewandowski? È un grande attaccante, uno dei più forti del mondo. Mi piace il modo in cui si muove, dobbiamo essere concentrati per contrastarlo. Sarà una grande partita e siamo pronti. La nostra squadra ha tanti giocatori di qualità, ma Van Dijk è un elemento molto importante per il modo in cui giochiamo, ci dà equilibrio".