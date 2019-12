© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha presentato così la sfida di domani col RB Salisburgo: "Sono concentrato unicamente sulla partita di domani, sarà la più importante finora. Ci aspetta una sfida difficile, quindi servirà dare il 100%. Siamo consapevoli del nostro valore".

RB Salisburgo?

"È una compagine molto pericolosa, basta vedere la partita che ha fatto ad Anfield. I nostri prossimi avversari possono farti male in contropiede e hanno grande organizzazione in fase difensiva. Non vediamo l'ora di misurarci ancora una volta con loro, continuando il nostro cammino".

Classifica del Gruppo E di Champions:

Liverpool 10

Napoli 9

RB Salisburgo 7

Genk 1