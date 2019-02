© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jordan Henderson, centrocampista del Liverpool fra i migliori in campo ieri sera contro il Bayern, ha commentato il pari a reti inviolate: "È stato un po' frustrante non riuscire a segnare almeno una o due reti, ma da questa partita dobbiamo anche vedere i lati positivi. Abbiamo mantenuto la porta inviolata, cosa molto importante, e la prestazione è stata buona. Il Bayern è una buona squadra per cui non possiamo essere troppo rammaricati".