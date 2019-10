© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non sono bastate le scuse al baby-prodigio del Liverpool, Harvey Elliott. Il più giovane esordiente in Premier League era stato deferito per gli insulti social rivolti all'attaccante del Tottenham, Harry Kane, dopo la finale di Champions dello scorso giugno. La Federazione lo ha sospeso per 14 giorni e gli ha comminato una multa da 391 euro. Inoltre, il 16enne dovrà presenziare a delle sedute educative.