Liverpool, Keita-show davanti alla tv. Esulta dimenticando l'infortunio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una gioia incontenibile, impossibile da frenare. Nonostante l'infortunio che lo terrà fuori dai campi fino al termine della stagione, Naby Keita ha partecipato con enorme trasporto alla straordinaria impresa compiuta dai suoi compagni di squadra nella notte di Anfield. L'ex centrocampista del Lipsia ha pubblicato due storie sul profilo Instagram, che mostrano il modo in cui ha vissuto gli ultimi minuti della sfida e come ha festeggiato al triplice fischio. Incredulità, tensione, poi lo scatto in piedi per esultare, mettendo a rischio la gamba sinistra malconcia. Poco importa: il Liverpool è in finale di Champions, il dolore può aspettare.