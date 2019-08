Liverpool, Klopp difende Adrian: "È un ottimo portiere e bella persona"

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al sito ufficiale del club inglese, analizzando la partita che attende questa sera Adrian, dodicesimo dei Reds e titolare designato per la Supercoppa UEFA contro il Chelsea dopo l'infortunio subito da Alisson: "L'ho visto bene in questi giorni, reattivo sin dal primo giorno in cui si è allenato con noi. Ora dobbiamo stare attenti, e metterlo nelle migliori condizioni. Adesso non possiamo esagerare negli allenamenti con lui, ma fargli prendere la forma partita nel giusto tempo. Però è davvero un ottimo portiere e una bella persona".