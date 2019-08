Liverpool, Klopp: "Per vincere la Supercoppa dobbiamo essere avidi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Parlando a UEFA.com, Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, si è proiettato alla partita di Supercoppa Europea contro il Chelsea di mercoledì sera: "Dobbiamo essere avidi. Questo è veramente importante, e non ho dubbi. Dopo la vittoria nella finale di Champions abbiamo vissuto un mese di euforia, dove ognuno ci voleva dare una pacca sulla spalla. È bello, ma certe cose possono ammorbidirti, e ti tolgono un po' di forza. Dobbiamo ripeterci, e migliorare alcune cose. Sapere che qualcosa funziona ti aiuta a crederci al 100%, e questo mi aiuta quando devo convincere i ragazzi che tutto è possibile. Grazie a Dio non sono l'unico a pensare certe cose all'interno dello spogliatoio. Non ho visto spesso la Supercoppa Europea, anche perché spesso ero arrivato ad un passo dall'arrivarci, ma ho finito per essere sconfitto. Questa sarà la prova finale: se non vinci, non è lo stesso. Non vediamo l'ora".