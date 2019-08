© foto di Imago/Image Sport

Terza vittoria di fila conquistata dal Liverpool che ha battuto anche l'Arsenal per 3-1. "Penso che sia stata una partita brillante per essere ad inizio stagione. È stato eccezionale. È stata una performance piena di potenza, energia, cinisco e passione, che penso tu serva tutto questo contro una squadra come l'Arsenal. Siamo ancora agli inizi della stagione e giocare con tale energia in campo è eccezionale. Il ritmo di lavoro di tutta la squadra è stato eccezionale. La disciplina tattica è stata eccezionale, a parte forse per 10-15 minuti".