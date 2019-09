© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di "Bramall Lane" contro lo Sheffield United, valido per la settima giornata di Premier League: "Pensiamo solo al match di oggi e non a quanto accaduto durante la settimana. Affrontiamo una squadra che ha iniziato il Campionato con entusiasmo: lo Sheffield ha una storia importante e gioca un buon calcio, inoltre stanno trovando risultati importanti come testimoniato dagli otto punti in classifica. Credo che spesso si esprimano in modo simile al nostro; il mio undici titolare ha avuto modo di allenarsi per tutta la settimana per arrivare pronto a questo appuntamento, mi auguro che in campo si veda il lavoro fatto dai ragazzi".