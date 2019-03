© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato delle possibili mosse di mercato dei Reds nella prossima stagione: “Non voglio dire esattamente cosa faremo, ma non credo che questa sia una squadra in cui abbiamo bisogno di spendere tanti soldi. Il modo migliore è di mettere insieme un gruppo di calciatori, cercare di svilupparli insieme e stare insieme per un po’. Questo è stato il principale problema del Liverpool nell’ultima decade, quando c’era una buona squadra poi veniva smembrata. Quest’anno di sicuro non succederà”.