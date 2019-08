© foto di Imago/Image Sport

Il manager del Liverpool Jurgen Klopp ai microfoni di BBC Sport, ha parlato della vittoria arrivata a Southampton: "Oggi è stato così difficile per noi. Eravamo stanchi ma siamo venuti qui per vincere la partita, questo era l'unico obiettivo, quindi abbiamo dovuto combattere come dei pazzi. L'anno scorso abbiamo avuto diversi problemi qui e sapevamo delle difficoltà della gara. Penso che i ragazzi abbiano combattuto e giocato bene a calcio segnando gol meravigliosi. Non abbiamo avuto tempo per prepararci, siamo tornati tardi giovedì e lo staff in una riunione ha guardato le partite del Southampton, venerdì le abbiamo mostrate ai giocatori e poi siamo venuti qui. Ovviamente abbiamo dormito bene e poi abbiamo giocato, è così".