Liverpool, manca il rinnovo di Klopp: ma il tecnico vuole rimanere

Jurgen Klopp vuole rimanere al Liverpool. Il tecnico dei reds, come riportato dal The Daily Telegraph, non vuole assolutamente lasciare il club alla scadenza del suo contratto. I continui rinvii sul rinnovo non devono preoccupare nessuno, Jurgen Klopp rimarrà ancora per molto tempo alla guida della società inglese. La vittoria della Champions League è arrivata, ora manca soltanto il successo in campionato.