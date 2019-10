Liverpool, retroscena Adrian. È stato Cresswell a consigliarlo ai Reds

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Liverpool Adrian ha svelato un curioso retroscena sul suo arrivo nel club inglese questa estate. In un’intervista rilasciata a The Telegraph il portiere spagnolo ha infatti spiegato che a mettere una buona parola per lui è stato Aaron Cresswell, terzino del West Ham e amico del preparatore dei portieri dei Reds John Achterberg, conosciuto ai tempi della comune militanza al Tranmere Rovers. “L'ho saputo soltanto dopo aver firmato. - ha spiegato Adrian - Quindi grazie Cress per aver avuto una buona parola per me”.