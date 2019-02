Liverpool, Robertson non si fida: "C'è anche il Tottenham per il titolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Scozia e terzino sinistro del Liverpool, Andy Robertson, non si fida del Tottenham. "Certo che sono ancora in corsa per il titolo. Sono lì, vicini, e poi sono una squadra fantastica. C'è chi li considera fuori ma non capisco: sono sempre lì, anche questa stagione", riporta lo Standard.