Come scritto anche in mattinata, continuano le sirene dei due grandissimi club spagnoli, Barcellona e Real Madrid, su Virgil Van Dijk, leader difensivo del Liverpool. Ma i Reds non hanno intenzione di farsi cogliere impreparati, e stanno preparando una maxi-proposta di rinnovo: al massiccio centrale orange, se dovesse prolungare il suo attuale accordo, andrebbe una cifra di circa 12 milioni a stagione.