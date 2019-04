Liverpool, Van Dijk: "Rivincita sul Chelsea? No, è passato tanto tempo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, a Sky Sport dopo il successo per 2-0 dei Reds contro il Chelsea, rispondendo a precisa domanda se l'avesse sentita come una rivincita del campionato perso cinque anni or sono dalla sua squadra a causa del ko proprio con i londinesi: "Cinque anni fa non conta più. La delusione c'è stata e grande ma è passato tempo. Oggi sapevamo che sarebbe stata tutta un'altra storia e abbiamo fatto vedere grandi cose. Sono stati pericolosi anche loro, ma abbiamo preso i tre punti".