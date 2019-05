Liverpool, Wijnaldum: "Col Tottenham non siamo noi i favoriti"

© foto di Imago/Image Sport

Georginio Wijnaldum parla in conferenza stampa in vista della finale Champions contro il Tottenham. "Preferisco giocare in mediana -dice a proposito di un ruolo nel tridente-, ma se il manager vuole schierarmi davanti, certo che ci giocherò. Firmino? E' importante, per noi, è una punta che sa difendere, sa pressare e sa giocare anche in mezzo".

Sulla pressione. "Non la sento, per me è la chance di vincere un titolo. Dobbiamo esser certi di essere pronti e carichi. Siamo rilassati e non siamo sotto una pressione negativa".

Sulle rimonte. "Dopo il ko in Spagna, non devi pensare che sia impossibile. Abbiamo avuto delle notti Champions pazzesche, ad Anfield possiamo battere tutti come dimostrato contro Roma, City e Barça".

Sulla partita. "Non ci penso a chi sia o meno favorita. Abbiamo entrambe chance di vincere. Tutti ci danno per favoriti perché siamo arrivati più in alto in Premier, perché li abbiamo battuti due volte in campionato ma sono state gare toste. E' una sfida da 50 e 50, entrambe possiamo vincere e servirà partire forte".