© foto di J.M.Colomo

"Dovremmo solo essere contenti di avere due portieri di così grande qualità. Ho già detto in passato che Neuer è il nostro capitano e sarà il nostro numero 1 agli Europei, a meno che non succeda nulla di strano. Abbiamo parlato con i giocatori e abbiamo deciso che Ter Stegen giocherà contro l'Argentina, mentre Neuer scenderà in campo contro l'Estonia". Così, Joachim Löw cerca di mettere fine alle polemiche legate allo scarso utilizzo in Nazionale dell'estremo difensore del Barcellona. Una decisione salomonica, per il momento, anche se Neuer resta il preferito.