© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julen Lopetegui riprende il filo del discorso. E guarda tutti dall'alto in basso. Un'estate fa, il tecnico di Asteasu viveva momenti complicati: niente mondiale con la Spagna, poi l'avventura alla guida del Real Madrid iniziata sotto pessimi auspici e finita peggio. Ora, è cambiato il mondo: dopo quattro giornate, il suo Siviglia è primo in Liga. +1 sull'Atletico, +2 sul Real, +3 sul Barcellona. Non ha affrontato grandissimi avversari, ma su quattro partite ne ha giocate tre fuori casa. E le ha vinte tutte, pareggiando soltanto quella tra le mura amiche col Celta Vigo. Ora, arriva nche la prova del nove, o quasi: c'è il Real Madrid, al Sanchez Pizjuan. Per il primo successo degli andalusi, per confermare il primato in classifica. Ricordare alle merengues e alla Spagna che Lopetegui non era arrivato lì per caso.