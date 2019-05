M'Gladbach, Hecking avvisa il BVB: "Ora vogliamo la Champions"

© foto di Imago/Image Sport

Dieter Hecking, allenatore del Borussia Mönchengladbach, ha commentato così il 4-0 rifilato al Norimberga: "Un grande complimento va alla mia squadra che ha conquistato questa vittoria, non è stato facile dopo le ultime settimane. Eravamo molto concentrati e dopo l'1-0 per noi, la differenza si è vista. Questo successo ci fa sentire molto bene per la partita contro il Dortmund, vogliamo riportare il Borussia Park di nuovo in Champions, è già Europa, ma raggiungere la Champions League sarebbe eccezionale".