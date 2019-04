© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nazionale ivoriano Jean-Philippe Gbamin potrebbe realizzare il suo sogno. "Andare in Premier League", ha avuto modo di dire il jolly del Mainz. Che la scorsa stagione è stato blindato dal club tedesco ma che, spiega Kicker, potrebbe partire per 35 milioni di euro. Cifra che per il ventitreenne difensore e mediano, potrebbe pagare a giugno l'Arsenal.