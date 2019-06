Malta-Romania, le formazioni: Effiong-Gambin contro Puscas-Keseru

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Primo scontro ufficiale tra Nazionali per Malta e Romania. Queste le formazioni scelte dai due commissari tecnici per la gara di questa sera, valida per le qualificazioni verso Euro 2020.

Malta (4-4-2): Bonello; Z.Muscat, Agius, Borg, Zerafa; R.Muscat, Fenech, Mbong, Corbolan; Effiong, Gambin.

Romania (4-4-2): Tatarusanu; Chipciu, Cristea, Nedelcearu, Bancu; Hagi, Marin, Baluta, Maxim; Puscas, Keseru.