Man City, Bernardo Silva: "Giocare con Guardiola è estenuante ma bello"

Bernardo Silva, esterno offensivo del Manchester City, ha rilasciato un'intervista al Daily Mail: "Giocare sotto gli ordini di Guardiola è estenuante, non c'è dubbio. Ma è ciò che si deve fare per vincere. Se si vogliono conquistare trofei bisogna avere qualcuno che ti spinga giorno dopo giorno. A volte non è facile, ma è bello avere qualcuno che non ti permette mai di rilassarti".