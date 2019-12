© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta in rimonta subita contro il Wolverhampton, ha lasciato un po' di sconforto in casa Manchester City e Fernandinho ha invitato la squadra a guardare in faccia alla realtà: "Dobbiamo essere realisti. Se giochiamo altre gare in questo modo e ne perdiamo altre, ci troveremo in una brutta posizione, quindi dobbiamo andare avanti, provare a vincere le altre partite e cercare di assicurarci almeno il secondo posto. Non sai mai cosa può succedere, ma sarà difficile, perché il divario è troppo grande".