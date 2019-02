© foto di Imago/Image Sport

In vista della partita con il Chelsea, valida per la finale della Fa Cup in programma domenica, il tecnico del City Guardiola ha parlato della situazione di Sarri. "Nel mio primo anno, il club non ha mia dubitato di me e mai mi ha messo in una posizione tale che la stampa potesse speculare su un mio esonero, per questo non riesco a capire queste speculazioni intorno a Sarri. Credo sia un eccellente allenatore, il Chelsea giocò bene contro di noi. Abbiamo vinto 6-0 e sono stato contento, ma avrei preferito che il risultato fosse meno pesante".