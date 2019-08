Man City, Guardiola: "Contento per il risultato, non per la prestazione"

© foto di Imago/Image Sport

Josep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto al termine del match vinto contro il West Ham. Ecco le parole rilasciate al sito ufficiale dei Citizens: "Sono contento per il risultato, ma non per la prestazione. Nel primo tempo eravamo poco accurati nei passaggi, ma è normale. Il ritmo non c’era, ma nella prima partita è normale. Nel secondo tempo eravamo più calmi, dopo il 3-0 il match si è chiuso. Non posso negarlo, sono felice di aver vinto fuori casa 5-0".