Man City, Guardiola: "De Bruyne ko? E' un infortunio muscolare, vedremo"

Nel corso della sfida contro il Tottenham, il Manchester City ha perso per infortunio Kevin De Bruyne. Dopo la gara Pep Guardiola ha detto: "Non ho parlato con lui o con i medici, ma è un infortunio muscolare. Non so quanto sia grave, vedremo domani ma penso che la prossima partita resterà fuori", ha ammesso il tecnico dei Citizens.