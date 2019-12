Man City, Guardiola: "Non è mai semplice vincere contro l'Arsenal"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK per analizzare la vittoria ottenuta contro l'Arsenal: "Abbiamo vinto. Sappiamo che non è mai semplice giocare qui. Foden? Ha giocato bene, ha giocato in un ruolo non suo ma quando sei in un grande club lo fai sempre con un buon ritmo".

Il tecnico dei Citizens ha analizzato anche la prima parte di stagione: "Quest'anno abbiamo perso alcune partite, a volte giochiamo bene e perdiamo. Nel calcio bisogna analizzare il gioco, non solo il risultato. Arteta? Fa parte del nostro staff ed è molto importante. Non so cosa succederà in futuro".