Man City, Gundogan resta ma non rinnova: potrebbe andare via a zero

Ilkay Gundogan è pronto a rimanere al Manchester City. Il contratto del centrocampista scadrà la prossima estate ma non c'è alcun rinnovo in vista, dunque pare che la dirigenza inglese sia pronta a trattenerlo ancora per un altro anno e poi potrebbe lasciarlo andare via a parametro zero l'estate prossima se non verrà trovato un accordo che in questo momento sembra lontano.