Star Sport, nella sua edizione domenicale, dedica l'apertura al big match di ieri tra Manchester City e Tottenham, terminato col risultato di 2-2, non senza polemiche a causa del gol annullato dal VAR a Gabriel Jesus nel finale per un tocco di mano di Laporte. Arrabbiatissimo il brasiliano e il quotidiano ci scherza su, mettendo in copertina il giocatore, intento ad imprecare: "Sweet Jesus! Il VAR ferma i campioni".