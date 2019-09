Man United, de Gea a un passo dal rinnovo: sarà il più pagato della rosa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Voglio che resti qua, siamo in trattativa". Così parlò Solksjaer in conferenza stampa sul futuro di David de Gea. E oggi il Daily Record fa sapere che la trattativa sta andando a buon fine. Il portiere spagnolo e il management dei Red Devils, infatti, avrebbero trovato l'accordo per un prolungamento di quattro anni con opzione per il quinto. Il tabloid spiega che l'estremo difensore è destinato a diventare il giocatore più pagato della rosa con un ingaggio adeguato all'insu, fino ai 15 milioni netti a stagione.