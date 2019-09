© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Marca, con il rinnovo di contratto firmato nella giornata di oggi, David De Gea diventa il secondo calciatore spagnolo più pagato al mondo con più di 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus percepiti, a stagione. Al primo posto resta ben saldo Andres Iniesta, che guadagna 30 milioni di euro più bonus in Giappone al Vissel Kobe. L'ex catalano però non è neanche sul podio dei più pagati in assoluto perché davanti a lui ci sono Messi, Ronaldo e Neymar.