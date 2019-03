In estate, scrive oggi il Daily Mail, andrà in scena un vero e proprio testa a testa fra Manchester United e PSG per il cartellino di Jadon Sancho, talento del Borussia Dortmund che ieri ha esordito con la Nazionale inglese. I dirigenti dei Red Devils si sarebbero già incontrati con l'entourage del classe 2000 e potrebbero mettere sul piatto un'offerta da 80 milioni di euro. Ma il PSG resta alla finestra sebbene lo stesso giocatore abbia dato preferenza ad un ritorno in patria.