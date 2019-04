Il Manchester United studia già un piano B in caso di mancato arrivo di Jadon Sancho. Come riporta il Daily Star, viste le difficoltà riscontrate per l'acquisto del giovane talento del Borussia Dortmund, i Red Devils pensano infatti di recuperare Wilfried Zaha. L'esterno d'attacco del Crystal Palace, che aveva giocato a Old Trafford dal 2013 al 2014, in questa stagione ha realizzato finora 8 gol e 7 assist in 30 presenze.