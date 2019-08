Man Utd, il problema non era Pogba: rigore sbagliato anche da Rashford

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nello scorso turno di Premier League, il Manchester United non è andato oltre l'1-1 in casa del Wolverhampton e Paul Pogba era stato subissato di critiche e anche di insulti razzisti per aver sbagliato un calcio di rigore. Tuttavia nella sconfitta subita contro il Crystal Palace oggi dai Red Devils all'Old Trafford, la squadra di Solskjaer ha sbagliato un altro calcio di rigore, questa volta con Marcus Rashford che ha preso il palo non riuscendo a trasformare il penalty del possibile 1-1. Cambia il rigorista, non cambia il risultato: due rigori sbagliati in tre giornate di Premier League per il Manchester United.