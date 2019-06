© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riferiscono numerose testate d'informazione sia dall'Inghilterra che dalla Francia, il Manchester City si appresta a salutare a titolo definitivo l'attaccante Thierry Ambrose. La punta francese classe '97, già ceduto in prestito nelle ultime due stagioni, ha infatti superato le visite mediche con il Metz, in Ligue 2, e per il suo annuncio ufficiale, come scrive per esempio L'Equipe, sembra ormai solo questione di ore. L'operazione dovrebbe concludersi per una cifra di circa 2,5 milioni di euro.