Gabriel Jesus non ci sta, e lancia un messaggio diretto al proprio allenatore Pep Guardiola. Parlando a Esporte Interativo, l'attaccante del Manchester City è tornato sul suo impiego a fasi alterne nella squadra inglese: "Il momento in cui devo aspettare è finito, sono qui da oltre tre anni, sono alla quarta stagione e ora voglio giocare di più. So che è molto difficile competere con Aguero, è la più grande leggenda del club. Gioca bene, ma anche io lo faccio. Rispetto la sua storia qui, lui è stato eccezionale. La gente parla di me negativamente come sostituto, ma si scordano che non sono in panchina perché ho giocato male. Personalmente la scorsa stagione è stata molto difficile, ho giocato poche partite importanti. Ricordo la frustrazione dopo non aver giocato nei quarti di finale di Champions col Tottenham, e la rabbia che andava oltre all'eliminazione. Però sono sempre rimasto professionale: la situazione mi ha fatto arrabbiare molto, ma ho sempre capito. Finora ho giocato sei partite tra le varie competizioni, segnando anche. Il mio obiettivo è quello, e far sì che le cose accadano normalmente, senza rubare il posto a nessuno".