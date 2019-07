© foto di Imago/Image Sport

Per il secondo giorno consecutivo il Manchester City ha dovuto posticipare il volo per la Cina, a seguito dei voli cancellati per il paese asiatico per "problemi amministrativi imprevisti". Una situazione che ha rischiato di far saltare la tournée alla squadra, impegnata mercoledì contro il West Ham nella Premier League Asia Trophy. Un portavoce dell'agenzia che si è occupata del viaggio della squadra ha fatto sapere in mattinata che i problemi sono stati risolti e che la squadra alle 11 è partita.