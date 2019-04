Manchester City-Liverpool, volata finale: calendari a confronto

© foto di Imago/Image Sport

Volata entusiasmante per il titolo in Premier League: la classifica recita Manchester City 89, Liverpool 88. Il City col successo nel derby ha messo la freccia e ora ha in mano il proprio destino.

Ecco il calendario da qui al termine della stagione delle due contendenti. (tra parentesi il coefficiente di difficoltà dal più facile * al più difficile ***). In caso di arrivo a pari punti la discriminante principale sarà la differenza reti, che al momento premia il Manchester City (+65 a +59):

36a giornata

26 aprile, Liverpool-Huddersfield (*)

28 aprile, Burnley-Manchester City (*)

37a giornata

4 maggio, Manchester City-Leicester (**)

5 maggio, Newcastle-Liverpool (*)

38a giornata

12 maggio, Brighton-Manchester City (*)

12 maggio, Liverpool-Wolverhampton (**)