© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal sito ufficiale del Manchester United David De Gea ha commentato il rinnovo di contratto fino al 2023 più opzione con i Red Devils: "È stato un privilegio passare otto anni in questo grande club e l'opportunità di continuare la mia carriera al Manchester United è un vero onore. Da quando sono arrivato qui, non avrei mai immaginato che avrei giocato oltre 350 partite per questo club. Ora il mio futuro è definito, tutto ciò che voglio è aiutare questa squadra a raggiungere ciò che credo possiamo e vincere di nuovo trofei, insieme".