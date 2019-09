© foto di

Il Real Madrid, ormai da tempo, sta corteggiando Paul Pogba. Una situazione che non sembra pesare troppo a Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei Red Devils che al Mirror ha così parlato: "Non ascolto quello che dice il presidente del Real Madrid, ho visto la loro partita in Champions League ed è stata una grande sconfitta. Paul lavora sodo con noi, ed è totalmente impegnato con il Manchester United. Se poi a gennaio ricominceranno le speculazioni, le gestiremo nello stesso modo di quelle estive. Non sta andando da nessuna parte: Pogba è felice di giocare con noi".