Marsiglia, Garcia su Balotelli: "La sua lettura del gioco mi ricorda Totti"

Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha parlato di Mario Balotelli, ultimo arrivato in casa transalpina: "Sapevamo che era un buon compagno di squadra. Abbiamo avuto la conferma quando prima che arrivasse. Si è integrato bene con tutti, è la qualità di questo gruppo. Anche lui è felice di questo. Balotelli è diverso per quello che può darci. Gioca bene con la squadra, riesce a difendere tanti palloni e ha una bella visione di gioco. Con le dovute proporzioni, ci rivedo un po' di Totti in questa capacità di lettura del gioco". A riportarlo è Vocegiallorossa.it.