Marsiglia, presentata prima maglia 2019-20: Rami-Balotelli testimonial

Il Marsiglia ha presentato la maglia ufficiale della prossima stagione. Tra i testimonial, nemmeno a dirlo, c'è Mario Balotelli che tra l'altro ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L'attaccante italiano è 'accompagnato', nella campagna promozionale, dall'ex difensore del Milan Adil Rami e dal centrocampista Morgan Sanson. Per la prima maglia la Puma ha scelto un design pulito con la divisa bianca con strisce verticali ricamate di colore azzurro, arricchita da una patch con lo storico logo dell'OM per celebrare i 120 anni del club.

Pour l'amour du maillot 🔵⚪

Démarque toi et shop le nouveau maillot OM saison 1⃣9⃣/2⃣0⃣ 👉 https://t.co/shcZd85WOn

⠀#LeFlowDeMarseille #NewLevels pic.twitter.com/V4j6kWHAq6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 24 maggio 2019