Un solo calciatore, ma ben tre italiani, nella lista pubblicata da TIME che nomina le 100 persone più influenti al mondo. Si tratta dell'attaccante del Liverpool Mohamed Salah, descritto da John Oliver, comico e attore britannico, come uno dei calciatori più forti al mondo, ma persona ancora migliore. L'egiziano è mondialmente riconosciuto come una stella a questo punto,

Bottura, Salvini e Piccioli - Venendo agli italiani, in lista troviamo il cuoco Massimo Bottura nella categoria "pionieri", il vicepremier Matteo Salvini nella categoria "leader" e lo stilista Pierpaolo Piccioli come "icona". Tornando al mondo del calcio, è presente anche la statunitense Alex Morgan. Allargando il discorso agli sportivi, presenti il golfista Tiger Woods, il cestista Lebron James e la mezzofondista Caster Semenya.

.@iamjohnoliver: "@MoSalah is a better human being than he is a football player. And he’s one of the best football players in the world" #TIME100 https://t.co/qHTDgMBRsv pic.twitter.com/BEl6JM4Cxh

— TIME (@TIME) 17 aprile 2019