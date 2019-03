Monaco, Jardim: "Eliminazione PSG negativa per il calcio francese"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Jardim, tecnico del Monaco, ha parlato dell'eliminazione del PSG dalla Champions League. "Ciò che è successo non è bello nè positivo per il calcio francese. Abbiamo un buon campionato, PSG e Lione sono due buone squadre. Spero che il Lione possa passare contro il Barcellona ma l'eliminazione del PSG non è buona per la nostra situazione in Europa e per la nostra immagine".